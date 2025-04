Hiszpanie wydali werdykt ws. Lewandowskiego i Szczęsnego. Wszystko jasne

Teraz przyszedł czas na drugą serię spotkań ćwierćfinałów najważniejszego z europejskich pucharów. W środę 9 kwietnia o godz. 21:00 Paris Saint-Germain zagra u siebie z Aston Villą, a FC Barcelona na Estadi Olimpic Lluis Companys zmierzy się z Borussią Dortmund. Jakie nastroje panują w zespole Hansiego Flicka? - Myślę, że każdy chce awansować do dalszej fazy. Będzie trudno ze względu na naszego rywala, który ma swoje atuty w ataku. Trzeba kontrolować mecz i wywierać presję. Jesteśmy pewni siebie - zapowiadał na konferencji prasowej.

AP / © 2025 Associated Press

Real Madryt na kolanach. Ancelotti: „Musimy uwierzyć jak nigdy wcześniej” / AP / © 2025 Associated Press

Hiszpanie są pewni. Tak ma wyglądać skład Barcelony na mecz z Borussią

Co prawda w środowy poranek hiszpańskie media skupiły się na potężnej klęsce Realu, jednak nie zapomniały o dzisiejszym starciu Barcelony. Dzienniki, takie jak "Mundo Deportivo" czy "Marca" podały potencjalny skład, w jakim kataloński zespół najprawdopodobniej rozpocznie mecz z Borussią. Choć w teorii Hansi Flick rzadko kiedy zaskakuje przy doborze wyjściowej jedenastki, to czasami jego decyzje bywają dosyć nieoczywiste.

Mimo to wszystko wskazuje na to, że tym razem Niemiec postawi na sprawdzonych zawodników. Niemal we wszystkich składach proponowanych przez portale z Półwyspu Iberyjskiego widnieją m.in. nazwiska Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Nic dziwnego, skoro obaj polscy piłkarze od wielu tygodni są w świetnej formie. Oprócz tego zdaniem tamtejszych ekspertów Flick zdecyduje się na klasyczny blok obrony, w którym zagrają Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi oraz Jules Kounde.