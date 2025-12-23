Niemiec rywalizował ze Stochem, nagle ogłosił koniec. Pałeczkę przejęła siostra. I to w jaki sposób

Powoli do końca zbliża się kariera Kamila Stocha. Jeden z najlepszych zawodników w historii skoków narciarskich już jakiś czas temu zapowiedział, że kampania 2025/2026 będzie jego ostatnią. Podczas swojej kariery Polak miał okazję toczyć wiele pasjonujących batalii. Jedną z nich z pewnością była rywalizacja w sezonie 2017/2018 z Richardem Freitagiem.

Niemiec kapitalnie rozpoczął sezon i przez długi czas był liderem Pucharu Świata. Mimo to, z czasem jego forma szła w dół, a wręcz odwrotnie było w przypadku naszego zawodnika, który zanotował wówczas wygraną w Turnieju Czterech Skoczni, czy też zdobył trzecie w karierze złoto olimpijskie. Finalnie Stoch zdobył także Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a drugie miejsce przypadło właśnie Freitagowi.

Co ciekawe, ten już nigdy nie zbliżył się formą do tamtego sezonu, a kolejne kampanie zdawały się być coraz gorsze. W pewnej chwili dla ośmiokrotnego zwycięzcy zawodów PŚ problem stanowiło także wywalczenie wysokiej lokaty w chociażby Pucharze Kontynentalnym.

Z tego względu w 2022 roku ogłosił on zakończenie kariery. Co ciekawe, olimpijczyk z Sochi i Pjongczang miał wówczas zaledwie... 30 lat. Jak tłumaczył, zdał sobie sprawę, że nie jest już w stanie rywalizować na poziomie, na jakim chciałby.

- W ostatnich tygodniach zdałem sobie sprawę, że nie jestem już w stanie realizować założeń, jakie przed sobą stawiałem, bez względu na wysiłek jaki w nie wkładam. To był wspaniały czas, wiele się nauczyłem. Nadszedł jednak czas na przysłowiowe zawieszenie nart na kołek i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu - wyjawił wtedy.

Siostra przejęła pałeczkę, wybitna forma

Co ciekawe, pałeczkę od Richarda przejęła jego młodsza siostra, Selina. Urodzona w 2001 roku zawodniczka z czasem stała się jedną z najlepszych zawodniczek na całym świecie. Kampanię 2024/2025 zakończyła na drugiej lokacie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ulegając jedynie szalejącej wtedy na skoczniach, Nice Prevc.

Aktualna kampania również to potwierdza. Po niemrawym początku 24-latka już dwukrotnie zajmowała 4. miejsce i była bardzo blisko podium. Na tę chwilę zajmuję w klasyfikacji PŚ 11. pozycję z dorobkiem 296 punktów. Wiele wskazuje jednak, że z czasem lokata ta ulegnie zdecydowanej poprawie.

