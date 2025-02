Wielki triumf Jagiellonii Białystok. "Napisała się historia". Reaguje też Kulesza

- Cieszymy się na pewno bardzo, historia napisała się dziś na naszych oczach. To świetna rzecz dla tego klubu, miasta. Doceniam to, co się tu dzieje. Czuję, że kibice mnie doceniają. Nie ma nic lepszego dla trenera niż docenienie tego momentu przez ludzi. Cały czas powtarzam, że na to pracuje wiele osób. Kibice nie mają tyle czasu, by skandować nazwiska wszystkich na takim zimnie - powiedział, nawiązując do sytuacji, w której po spotkaniu miał przyjemność podziękować fanom za doping, wychodząc do nich w okolice pola karnego boiska.

Reklama