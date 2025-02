Marciniak nie dotrze do Stambułu. Nagły zwrot akcji. Czeka go prawdziwy "kocioł"

We wtorkowy wieczór Szymon Marciniak bawił w stolicy Lombardii . Poprowadził tam zaciekły bój AC Milan - Feyenoord Rotterdam w Lidze Mistrzów. Pokazał dwie czerwone kartki, ale za wykonaną pracę zebrał pozytywne recenzje.

Marciniak schodzi szczebel niżej. Przystempluje rekordową frekwencję w Chorzowie

Co z Marciniakiem? W najbliższy weekend nie będzie próżnował. Co ciekawe, nie zobaczymy go jednak na żadnej arenie ekstraklasowej. Po raz pierwszy w tym sezonie poprowadzi mecz pierwszoligowy.