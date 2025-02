Bunt w szatni Barcelony. Piłkarze stawiają weto, nie chcą kumpla Lewandowskiego

To oznacza, że filigranowego pomocnika będzie można pozyskać bez kwoty odstępnego . Dlaczego miałby wybrać akurat Barcelonę ? Z uwagi na postać Hansiego Flicka , z którym udanie współpracował w reprezentacji Niemiec i w ekipie z Bawarii.

Kimmich nowym graczem Barcelony? W zespole poziom entuzjazmu bliski zeru

Do angażu droga jednak daleka. I nie chodzi tu wyłącznie o kwestie proceduralne. " El Nacional" donosi o coraz głośniej wyrażanym niezadowoleniu w szatni katalońskiego klubu .

"Kimmich dołączy do klubu za darmo, jednak zażąda astronomicznej premii za podpisanie kontraktu i niesamowitej pensji, co sprawi, że znajdzie się w gronie najlepiej opłacanych piłkarzy w szatni Barcelony. Z tego właśnie powodu wielu graczy stwierdziło, że nie byliby zadowoleni, gdyby dołączył do drużyny" - czytamy w materiale.