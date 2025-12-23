Leon mógł opuścić Polskę. W końcu powiedziano to głośno. Siatkarz już zadecydował

Nie będzie raczej przesadą stwierdzenie, że przyjście Wilfredo Leona do Lublina było momentem przełomowym dla Bogdanki. Choć przyjmujący reprezentacji Polski nie narzekał na brak ofert, wybrał zespół, który był w budowie i wydawało się, że nie będzie pretendował do walki o podium. Tymczasem z Leonem w składzie lublinianie sięgnęli po historyczne mistrzostwo Polski i w aktualnych rozgrywkach potwierdzają, że na dłużej chcą pozostać w czołówce PlusLigi.

Jeszcze do niedawna zastanawiano się, jakie losy czekają najważniejszych zawodników Bogdanki LUK Lublin i czy uda się utrzymać trzon zespołu. Wiele pytań rodziło się przede wszystkim wokół Leona, bo ponownie kilka klubów miało chrapkę, aby ściągnąć do siebie gwiazdę PlusLigi. Na początku grudnia wyjaśniło się jednak, że przyjmujący nie zamierza się nigdzie ruszać.

Wilfredo Leon miał poważne propozycje. Nie zdecydował się na wyjazd z Polski

Bogdanka LUK Lublin w mediach społecznościowych poinformowała bowiem, że Leon zawarł z klubem nową umowę, która będzie obowiązywała do końca sezonu 2026/2027. Wraz z przyjmującym kontrakty przedłużyli także Marcin Komenda oraz Kewin Sasak. Potwierdziło to jedynie, że mistrzowie Polski nie zamierzają się osłabiać i zatrzymują największe gwiazdy w swoich szeregach.

"Bogdanka powinna otrzymać prezent nie tylko za poprzedni sezon, ale także za to, jaką drogę obrali, przedłużając już umowy z kluczowymi graczami" - powiedziała dziennikarka "Przeglądu Sportowego", Edyta Kowalczyk w programie "Misja Sport". Z informacji podanych przez Kowalczyk wynika również, że Leon mógł wybrać kolejny zagraniczny klub w swojej karierze. Na brak ofert nie narzekał.

"Wilfredo miał oferty zagraniczne, które zakładały dłuższy kontrakt niż to jednoroczne przedłużenie w Lublinie, bo były dwu i trzyletnie z Halkbanku Ankara i Ziraatu Ankara" - wyjawiła dziennikarka. Można się jedynie domyślać, że były to interesujące finansowo oferty, bo w Turcji zawodniczkom i zawodnikom płaci się spore sumy. Leon zdecydował ostatecznie, że przynajmniej przez kolejny rok zostanie w Lublinie.

Wilfredo Leon Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wilfredo Leon fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe