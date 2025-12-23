Izabela i Adam Małyszowie oficjalnie spełniają się w roli teściów od 4 września 2021 roku, kiedy to ich jedyna córka Karolina poślubiła swego ukochanego Kamila.

Izabela Małysz odkryła prawdę przed ludźmi. Rozwiała wątpliwości ws. rodzinnych relacji

Wesele pary było utrzymywane w wielkiej tajemnicy, o co zabiegali sami państwo młodzi. I faktycznie dopiero po fakcie dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat uroczystości. Żona skoczka opowiadała Pomponikowi, że była to jedna z najlepszych imprez w jej życiu.

"Wspaniale. W pierwszy dzień zamykaliśmy z mężem salę o siódmej rano, więc było bardzo, bardzo tanecznie" - wyznała Małyszowa.

W tej samej rozmowie zapewniła również, że ma świetne relacje z rodzicami Kamila.

"O dziwo bardzo dobre i dla mnie też jest to powód do dumy, bo bardzo się lubimy, razem wyjeżdżamy na wczasy i to jest ważne, żeby się wspierać" - zapewniała.

Izabela Małysz wprost przyznała, że chciałaby już zostać babcią

Na koniec dodała, że marzy jej się powiększenie rodziny, ale z żalem stwierdziła, że córce i zięciowi przesadnie się nie spieszy.

"Bardzo [chciałabym być babcią - przyp. red.], ale Karolina mówi, że to jeszcze nie ten czas. Na pewno taką młodą. Tak się zastanawiam zawsze, że jak pojedziemy kiedyś z mężem i już tym wnukiem gdzieś tam na wczasy, to będą myśleć, że to nasze" - rozmarzyła się Izabela.

Po tych nieco gorzkich słowach zaczęły pojawiać się głosy, że Małyszowa ma o to żal do zięcia, a ich relacje nie układają się najlepiej. W końcu kobieta postanowiła jasno zdementować te plotki.

Swego czasu zamieściła zdjęcie z córką i jej mężem, a fotkę podpisała bardzo wymownie:

"Z dziećmi (czytaj: dzieckami)" - napisała Izabela, określając także zięcia mianem swojego dziecka, co bardzo wzruszyło jej fanów.

"Gratuluję tak wspaniałej relacji z zięciem. Pisanie o mężu córki jako swoim dziecku tak wiele mówi o pani jako teściowej" - napisał jeden z internautów, na co Iza od razu zareagowała:

"Jakże mogłoby być inaczej? Zyskałam syna" - stwierdziła przejęta żona skoczka.

Izabela Małysz potwierdziła ws. zięcia. Ogłosiła tuż przed świętami

Teraz z kolei pojawił się kolejny dowód na to, w jak bliskich relacjach pozostają Izabela i jej zięć. Kobieta tuż przed świętami zamieściła nowe zdjęcie, na którym pozuje z wybrankiem córki. Na ich twarzach gości uśmiech i widać, że wspólne spędzany czas sprawia im wiele radości.

Uwagę zwracał jednak przede wszystkim zabawny opis. Małyszowa bowiem przekornie ogłosiła: "Że niby teściowa?".

Słowa te oznaczają, że być może między nią a zięciem nie ma większego dystansu i są jak przyjaciele. Możliwe też, że chodzi o wygląd, bo przecież Izabela zachwyca młodzieńczą urodą. Wielu faktycznie mogłoby wziąć ich za równolatków.

Iza jednak nie sprecyzowała dokładnie, co miała na myśli, więc pozostają tylko domysły. Domyślać się za to nie trzeba, jak tuż przed świętami wyglądają relacje Małyszów z zięciem. Te są po prostu wzorowe.

Izabela Małysz zamieściła zaskakujące zdjęcie z zięciem. Uwagą zwracał opis

