Kosztowały miliony, mogą zgromadzić tysiące. Areny igrzysk w Pekinie robią wrażenie!

Igrzyska olimpijskie w Pekinie potrwają od 4 do 20 lutego. Na jakich obiektach sportowych przyjdzie mierzyć się sportowcom?

Pekin 2022. Przygotowania na igrzyska olimpijskie

Tegoroczne igrzyska olimpijskie zostały rozdzielone pomiędzy trzy główne przestrzenie. Najważniejszym z nich jest Pekin, gdzie znajduje się Stadion Narodowy. Jest to główne centrum olimpijskie, na którym odbywać się będą wszystkie uroczystości, w tym ceremonia otwarcia igrzysk Pekin 2022.

Oprócz Pekinu, podczas igrzysk olimpijskich ważnym miejscem jest też kompleks w Yanqing. Tam dopingować będziemy zawodników, którzy sprawdzą się w bobslejach, narciarstwie alpejskim i saneczkarstwie. Reszta dyscyplin snowboardowych oraz narciarskich rozgrywać się będzie w Zhangjiakou.

Pekin 2022. Stadion Narodowy. Pojemność: 80 tysięcy osób. Koszt: 423 miliony dolarów

Stadion Narodowy w Pekinie nazywany jest również "Ptasim Gniazdem". W 2008 roku na tym obiekcie odbywały się XXIX Letnie Igrzyska Olimpijskie. Wówczas na stadion mogło wejść 91 tysięcy widzów. Obecnie limit ten wynosi 80 tysięcy osób. Ciekawostką jest również to, że Pekin stał się pierwszym miastem, które przeprowadziło u siebie zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska olimpijskie.

Zdjęcie Stadion Narodowy w Pekinie / East News

Zdjęcie Rozświetlony Stadion Narodowy w Pekinie / mauritius images GmbH / Alamy / Agencja FORUM

Pekin 2022. Pływalnia Olimpijska. Pojemność: 6-11 tysięcy osób. Koszt: 140 milionów dolarów

Kolejnym z obiektów, znanym już z igrzysk z 2008 roku, a przerobionym specjalnie pod zimowe igrzyska olimpijskie Pekin 2022 jest National Aquastic Centre. W związku ze swoim kompaktowym, podobnym kształtem do pudełka wyglądem, określa się go jako "kostkę lodu" (wcześniej "Wodna Kostka"). To właśnie tutaj odbywać się będą zawody w curlingu.

Pekin 2022. National Indoor Stadium. Pojemność: 18 tysięcy widzów. Koszt: 95 milionów dolarów

Stadion w Pekinie nazywany jest również "Wentylatorem". Jego wygląd mocno przypomina złożony chiński wachlarz. Obiekt zbudowano pod Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku. Zmodernizowano go na tegoroczne igrzyska pod rozgrywki w hokeju na lodzie.

Zdjęcie Pływalnia Olimpijska (niebieska) wraz z National Indoor Stadium (tęczowa) / East News

Zdjęcie Przygotowanie stadionu pod Zimowe Igrzyska Olimpijskie / Brian Snyder/Reuters / Agencja FORUM

Pekin 2022. Wukesong Sports Centre. Pojemność: 18 tysięcy widzów. Koszt: 81 milionów dolarów

Wukesong Sports Centre - od 2008 roku wielofunkcyjna hala użytkowa, posiadająca również nazwę "Cadillac Centre". Wraz z National Indoor Stadium będzie to miejsce, w którym rozegrają się mecze w hokeju na lodzie.

Zdjęcie Wukesong Arena, inaczej zwana jako Cadillac Centre / GREG BAKER/AFP/EAST NEWS / East News



Zdjęcie Cadillac Centre z oddali /THOMAS PETER/Reuters /Agencja FORUM

Pekin 2022. National Speed Skating Oval. Pojemność: 12 tysięcy widzów. Koszt: 186.5 miliona dolarów

National Speed Skating Oval jest nowym budynkiem w pekińskim kompleksie olimpijskim. Wcześniej w jego miejscu odbywały się zawody w hokeju na trawie oraz łucznictwie. Stadion zwany jako "Lodowa Wstążka" będzie centrum łyżwiarstwa szybkiego .

Zdjęcie Lodowa Wstążka w Pekinie / Valery Sharifulin\TASS / Agencja FORUM

Zdjęcie Sportowcy ćwiczący w National Speed Skating Oval / East News

Pekin 2022. Capital Indoor Stadium. Pojemność: 17 tysięcy widzów

Capital Indoor Stadium to hala sportowa przeznaczona głównie do gry w siatkówkę. W tym roku została jednak przerobiona pod short truck oraz łyżwiarstwo figurowe. Co ciekawe, jest to najstarszy z budynków olimpijskich w Pekinie - funkcjonuje od 1968 roku.

Zdjęcie Przygotowania w Capital Indoor Stadium / Fabrizio Bensch/REUTERS / Agencja FORUM

Zdjęcie Capital Indoor Stadium wraz z maskotką Letnich Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 / East News

Pekin 2022. Big Air Shougang. Pojemność: 91 tysięcy widzów

Big Air Shougang to obiekt sportowy, który jest wyjątkowy zarówno pod względem lokalizacji, jak i wyglądu. Stadion wybudowano na terenie huty stali, a dookoła niego znajdują się cztery chłodnie kominowe. W tym roku zobaczymy tam zawody w narciarstwie dowolnym oraz Big Air.

Zdjęcie Big Air Shougang / Fabrizio Bensch/REUTERS / Agencja FORUM



Zdjęcie Na Big Air Shougang będą mieć miejsce zawody w narciarstwie dowolnym oraz Big Air /NOEL CELIS/AFP/East News /East News

Pekin 2022. Kompleks w Yanqing. National Sliding Centre oraz National Alpine Ski Centre

Yanqing jest górzystym przedmieściem Pekinu. To właśnie tam znajduje się wioska olimpijska narciarzy alpejskich, saneczkarzy, bobsleistów i skeletonistów, a także lodowy tor Sliding Centre. i obiekt pod zawody w narciarstwie alpejskim - Alping Ski Centre. Na terenie obu stadionów sportowcy mogą zdobyć łącznie dziesięć medali.

Yanqing Sliding Centre nazywany jest również "Śnieżnym Smokiem". Powstałe w 2018 roku centrum jest pierwszym torem bobslejowo-saneczkarskim w Chinach. Oferuje łącznie 10 tysięcy miejsc dla widzów.

W 2019 roku uruchomiono Alpine Skiing Centre. Ośrodek ten przeznaczony jest dla narciarzy i snowboardzistów. Do dyspozycji dla widzów przygotowane jest 8.5 tysiąca miejsc.

Kompleks w Yanqing kosztował Chiny niecałe 443 miliony dolarów.

Zdjęcie Yangling Sliding Centre /REUTERS/Edgar Su /Agencja FORUM



Zdjęcie Alpine Skiing Centre /Paweł Kopczyński /Agencja FORUM



Pekin 2022. Kompleks w Zhangjiakou. Biatlon Centre, Ski Jumping Centre, Cross-Country Centre oraz Genting Snow Park

Zhangjiakou to miasto na północny zachód od Pekinu. To właśnie tutaj zlokalizowana będzie baza pod większość dyscyplin narciarskich. W związku z odległością 180 km pomiędzy miastami specjalnie na olimpiadę powstała szybka kolej, której koszt budowy szacuje się na ponad 9 miliardów dolarów.

Ośrodek sportowy w Zhangjiakou, określa się jest również jako "Genting Cluster". Jest tam skocznia narciarska , stadion biathlonowy, stadion biegowy i snow park.

Zdjęcie Treningi na rampie w kompleksie Genting Cluster (Zhangjiakou) / East News

Pekin 2022. Genting Cluster. Pojemność łączna: prawie 11 tysięcy widzów

Pomimo rozłożenia kompleksu na mniejsze areny, dla widzów przeznaczono trzy odrębne sektory. Dla zwolenników snowboardowego slalomu gigant, zawodów narciarskich oraz snow crossu przeznaczone jest 3300 miejsc. Wielbiciele freestyle’u na desce mają przygotowanych 4 tysiące miejsc, zaś osoby chcące obejrzeć jazdę po muldach, dostaną 3600 miejsc.

Inwestycja przeznaczona na Zhangjiakou to nie tylko stadiony. Budowa kompleksu sportowego kosztowała Chiny około 2.5 miliarda dolarów, a do tego przeznaczono 205 milionów dolarów na odnowienie miejskiego lotniska. Była to największa inwestycja kraju na Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Zdjęcie Skocznia narciarska w Zhangjiakou / East News