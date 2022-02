Kolejne federacje piłkarskie dołączają do antyrosyjskiej koalicji

Eliminacje MŚ 2022

Rośnie w siłę futbolowa koalicja antyrosyjska. Jako pierwszy bojkot Sbornej ogłosił PZPN, potwierdzając swoje stanowisko po skandalicznej decyzji FIFA o dopuszczeniu Rosjan do barażów o mundial. Szwedzi i Czesi stoją ramię w ramię z Polakami. W niedzielę do tego grona dołączyły również federacje Anglii, Albanii i Walii. Kto następny? Cezary Kulesza wystosował apel do całej piłkarskiej Europy!

Zdjęcie Walerij Karpin, selekcjoner reprezentacji Rosji / East News