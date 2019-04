Według holenderskich mediów Real Madryt chce, by uznawany za jeden z największych talentów Martin Odegaard, został wypożyczony na dwa lata do Ajaksu Amsterdam.

Odegaard trafił do Realu w 2015 roku w wieku niespełna 17 lat. Zawodnik był okrzyknięty cudownym dzieckiem norweskiej piłki i w Madrycie wiązano z nim spore nadzieje.

Rozwój Odegaarda nie był jednak tak błyskawiczny, jak się spodziewano i Norweg szybko został wypożyczony do SC Heerenveen, a następnie do Vitesse. Lepiej radzi sobie w drugim z klubów, gdzie w 33 spotkaniach zdobył osiem bramek i zanotował dziewięć asyst.

Według informacji holenderskiego "De Telegraaf" Real chciałby, by Odegaard został wypożyczony na dwa lata do Ajaksu Amsterdam i złożył już do holenderskiemu klubowi oficjalną ofertę.

Ajax od wielu lat słynie ze świetnego szkolenia. Trwający sezon jest dla amsterdamczyków najlepszym od lat. Dotarli oni do półfinału Ligi Mistrzów, po drodze eliminując chociażby właśnie Real.



Pierwszy mecz półfinału LM pomiędzy Ajaksem a Tottenhamem we wtorek o godzinie 21. Relacja na żywo na łamach Interii.

WG

