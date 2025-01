26 sekund i wstrząs, a potem zwrot akcji. Real Madryt potężnie odpowiada Barcelonie

W ten weekend na boiskach LaLiga działo się naprawdę sporo. W sobotę kolejny raz punkty zgubiła FC Barcelona, tylko remisując 1:1 z Getafe , a wcześniej Atletico Madryt niespodziewanie przegrało 0:1 z Leganes . Wpadka lokalnego rywala otworzyła przed Realem Madryt szansę na to, by powrócić na fotel lidera tabeli. Wystarczyło spisać się jak należy w meczu z Las Palmas na Estadio Santiago Bernabeu.

Real Madryt rozbił Las Palmas. "Królewscy" liderem tabeli La Liga

Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry z gola cieszył się Jude Bellingham. Jego radość przerwał jednak arbiter, który został wezwany do monitora, po czym odgwizdał spalonego. Po chwili doszło do ważnego zdarzenia. Na boisku pojawił się David Alaba, zmieniając Antonio Rudigera. Austriak wrócił do gry po 13-miesięcznej przerwie związanej z zerwaniem więzadeł i przedłużającymi się problemami zdrowotnymi. Jeśli zdoła wrócić do formy, będzie bardzo przydatny swojej drużynie w dalszej części sezonu.