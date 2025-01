Skandal po meczu Barcelony. Kibice tego nie wybaczą. Co ta kobieta tam robiła?

Kim jest Parga Rodriguez? Odpowiedź na to pytanie szokuje kibiców Barcelony

Dzień po meczu wybuchł skandal, którego początkowo nic nie zapowiadało . Okazało się, że obserwatorem, a zarazem recenzentem pracy sędziów była Parga Rodriguez, czyli życiowa partnerka byłego sędziego Carlosa Megii Davili. Co w tym zdrożnego? Otóż rzeczony jegomość pracuje obecnie... dla "Królewskich".

W trakcie sobotniego spotkania nie brakowało momentów zapalnych. Najpoważniejszy dotyczył incydentów z Alejandro Balde w roli głównej. Defensor Barcelony był obrażany na tle rasowym przez miejscowych kibiców. Zgłosił to arbitrowi, ale ten nie reagował stanowczo.

Robert Lewandowski nie powiększył bramkowego dorobu, mimo że przebywał na murawie do 81. minuty. Polak zebrał bardzo krytyczne oceny za swój występ . Więcej na ten temat piszemy TUTAJ .

Wskutek porażki otwierającego tabelę Atletico Madryt (wyjazdowe 0:1 z Leganes) wicemistrzowie Hiszpanie nadal mają do lidera pięć punktów straty. W niedzielne popołudnie zwiększyć się może za to dystans do Realu. "Los Blancos" zmierzą się na swoim terenie z Las Palmas. W tej chwili nad Barceloną mają cztery "oczka" przewagi.