Vincente Moreno został nowym trenerem Espanyolu - poinformował hiszpański klub, który w oddzielnym komunikacie zaapelował także o anulowanie spadów w Primera Division.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zidane po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Kibice świętowali na ulicach miasta. Wideo © 2020 Associated Press

W minionym sezonie Primera Division Espanyol był najsłabszą ekipą w całej stawce. "Papużki" zapłaciły wysoką cenę za występy w Lidze Europy.

Reklama

Zespół kompletnie nie potrafił pogodzić gry w pucharach ze zmaganiami w lidze, zdobywając w ogólnym rozrachunku zaledwie 25 punktów, co skutkowało degradacją na zaplecze hiszpańskiej elity.

W gronie spadkowiczów znalazła się także Mallorca, prowadzona przez trenera Vicente Moreno. To właśnie on ma teraz poprowadzić Espanyol do awansu.

45-letni szkoleniowiec wciąż miał wprawdzie ważny kontrakt z ekipą z Balearów, lecz "Papużki" wykupiły go za nieco ponad pół miliona euro, podpisując z nim trzyletni kontrakt.