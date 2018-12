Denis Wise: Robert Lewandowski celem Chelsea Londyn

Robert Lewandowski lub Jamie Vardy mają zostać nowymi napastnikami Chelsea Londyn - informuje dziennik "Daily Express". - Chelsea kupi napastnika - mówi Denis Wise, przed laty kluczowy piłkarz na Stamford Bridge, a dziś świetnie obeznany z realiami klubu ekspert.

Menedżerowi Chelsea Londyn Maurizio Sarriemu brakuje bramkostrzelnego snajpera i szuka takiego na drugą część sezonu, bo Alvaro Morata i Olivier Giroud nie spełniają oczekiwań, a The Blues w Premier League nie biją się o tytuł. Sezon nie jest jeszcze stracony, stąd pomysł ściągnięcia snajpera już w styczniu.



- Potrzeba nam kogoś, kto będzie zdobywał gole. Na tę chwilę nie mamy człowieka, który może strzelić 25 bramek w sezonie. Ważne, by wziąć tego właściwego, bo klasowych snajperów nie ma wielu na rynku - dodał Wise, który martwi się, że najlepszym strzelcem w klubie jest Eden Hazard, a nie jeden z napastników.



- Wśród takich, za których warto zapłacić fortunę, są Robert Lewandowski i Jamie Vardy - argumentuje Denis Wise.



A dziennikarze wyliczają, że Polak był już kiedyś w orbicie zainteresowań Manchesteru United, a latem mówiło się o jego przejściu do Realu Madryt. Pozostał jednak w Monachium, gdzie na razie nie wiedzie mu się w Bundeslidze. To nie przeszkodziło "Lewemu" ustrzelić jesienią w klubie i kadrze 22. bramek.



Bayern odda Polaka niechętnie, zwłaszcza na tym etapie rozgrywek. Ale jeśli suma będzie odpowiednia, być może zdecyduje się zarobić na swoim gwiazdorze.



Jeśli ta sztuka się nie uda, Chelsea ma pozyskać z Leicester City Jamiego Vardy'ego, reprezentanta Anglii.



Chelsea Londyn zajmuje w tabeli Premier League czwarte miejsce, do podium traci pięć punktów, a do liderującego Liverpool FC już jedenaście.