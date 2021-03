Władze klubu z Krakowa opublikowały protest przeciwko rażącym błędom sędziowskim w trakcie meczu półfinałowego fazy play- off pomiędzy drużynami GKS Tychy i Comarch Cracovią. Klub domaga się odsunięciem sędziów, ukarania zawodnika z Tychów oraz upublicznienie ocen wystawionych przez obserwatora.

Treść oświadczenia:

Na podstawie art. 8.1 Regulaminu Polskiej Hokej Ligi Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna ("MKS Cracovia SSA") składa niniejszym protest przeciwko rażącym błędom sędziowskim w trakcie meczu półfinału fazy play- off pomiędzy drużynami GKS Tychy i Comarch Cracovia wnosząc jednocześnie o:



1. Odsunięcie sędziów głównych: Przemysława Gabryszak i Tomasza Radzik od sędziowania meczów fazy playoff w sezonie 2020/2021.



2. Upublicznienie ocen sędziów wystawionych im przez obserwatora zawodów.



3. Ukaranie zawodnika Alexander Szczechura za brutalny faul na Filip Drzewiecki.

MKS Cracovia SSA wskazuje niniejszym, iż z przygotowanych przez nas wycinków zapisu video spotkania wynika jednoznaczne, że sędziowie główni Przemysław Gabryszak i Tomasz Radzik, do których kompetencji należy ocena sytuacji na tafli lodowiska, a także podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących przebiegu spotkania popełnili przy ocenie tych sytuacji szereg błędów, wielokrotnie nie odgwizdując zagrań faul zawodników GKS Tychy na zawodnikach Comarch Cracovii, czym rażąco naruszyli przepisy gry w hokeja na lodzie oraz doprowadzili do niepotrzebnego, nadmiernego zaostrzenia gry.

Rażące błędy sędziowskie dotyczyły następujących sytuacji meczowych:

I tercja:

min. 19.38.0 - Damian Kapica jest atakowany przez zawodnika GKS Tychy nr 91 (Jeziorski Bartłomiej) - atak od tyłu kijem trzymanym oburącz

min. 19.28.8 - Atak kolanem zawodnika GKS Tychy Biro Marek nr 20 na zawodniku Damianie Kapicy.

min. 08.04 - Spowodowanie upadku zawodnika Evgeni Solovyov przez zawodnika GKS Tychy Bartłomieja Jeziorskiego

II tercja:

min. 19.03.02 - Zahaczanie zawodnika Jeremy Welsch przez zawodnika GKS Tychy nr 5 Filipa Komorskiego.

min. 18.22.09 - Atak na głowę bez krążka na zawodnika Filipa Drzewieckiego przez zawodnika GKS Tychy nr 8 Alexander Szczechura

min. 00.51,5 - Uderzenie kijem zawodnika Darcy Murphy przez zawodnika GKS Tychy nr 39 Dupuy Jean

III tercja:



min. 19.27,2 - Zahaczenie zawodnika Evgeni Solovyov przez zawodnika GKS Tychy nr 39 Jean Dupuy



min. 6.53,3 - Atak z tyłu rzucenie na bandę zawodnika Damiana Kapicy przez zawodnika GKS Tychy nr 5 Filipa Komorskiego

Z przywołanych powyżej sytuacji meczowych wynika bezsprzecznie, iż brak należytej reakcji sędziów mógł niewątpliwie przyczynić się do wypaczenia wyniku meczu. W przypadku prawidłowej oceny wyżej wymienionych sytuacji, skutkujących odgwizdaniem zagrania faul wskutek naruszenia przepisów przez zawodników drużyny GKS Tychy, drużyna ta grałaby bowiem kilkakrotnie w osłabieniu.

Na szczególną uwagę zasługuje przy tym brutalny faul zawodnika GKS Tychy Alexandra Szczechury na Filipie Drzewieckim (atak na głowę). Z analizy video jasno wynika, iż zawodnik GKS Tychy widział nadjeżdżającego zawodnika Comarch Cracovii i pomimo tego z pełną premedytacją uderzył Filipa Drzewieckiego, skutkiem czego ten na moment stracił przytomność i do tej pory odczuwa szereg dolegliwości neurologicznych, które mogą być powodem przedwczesnego zakończenia sezonu przez tego zawodnika.

W ocenie MKS Cracovia SSA wszystkie opisane powyżej sytuacje przemawiają za odsunięciem sędziów Przemysława Gabryszak oraz Tomasza Radzik od prowadzenia kolejnych meczów fazy play-off. Brak należytej oceny sytuacji na tafli, skutkujący dopuszczeniem do nieakceptowalnego zaostrzenia gry doprowadził z jednej strony do niezasadnego faworyzowania drużyny GKS Tychy, a z drugiej do niebezpiecznej kontuzji zawodnika MKS Cracovia SSA, za którą odpowiedzialność ponosi zawodnik GKS Tychy Alexander Szczechura. W ocenie MKS Cracovia SSA zawodnik ten zasłużył na dodatkową, surową karę, która powinna zostać mu wymierzona przez Komisarza Ligi.

Mając na względzie wszystkie wskazane powyżej okoliczności, należy uznać, iż niniejszy protest jest uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.

