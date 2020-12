Prezes ZPRP dla Interii o przygotowaniach do MŚ: Białoruś wycofała się z turnieju towarzyskiego w Cetniewie. Wideo WIDEO |

15 grudnia rozpoczyna się zgrupowanie naszej reprezentacji w Cetniewie. Tam nasza kadra, do której powołanych zostało 28 zawodników rozegra dwa towarzyskie mecze z Algierią. Po świętach zagramy w turnieju w Jastrzębiu z udziałem Algierii, Rosji oraz Szwajcarii lub Egiptu. Z udziału wycofała się Białoruś. Na początku stycznia czekają nas dwa mecze w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy z Turcją, 6 stycznia zagramy w Eskisehir pod Stambułem, trzy dni później w Płocku. Potem już wyjazd na mistrzostwa świata do Egiptu - mówi Interii prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki.