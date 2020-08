Tałant Dujszebajew o nowym sponsorze i planach na przyszłość. Wideo WIDEO |

Musimy wygrać ligę i puchar, to już nasz obowiązek a teraz jestem pewny już, że zespół jest przygotowany na to, żeby walczyć o Final Four Ligi Mistrzów - mówił trener Łomża Vive Kielce Tałant Dujszebajew.