Michał Daszek: Myślę, że uda się awansować do ME. Wideo

- Obecnie jesteśmy słabszym zespołem od reprezentacji Niemiec. Szkoda zwłaszcza pierwszego meczu w Gliwicach - powiedział reprezentant Polski w piłce ręcznej Michał Daszek o dwóch porażkach z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy.

Przed "Biało-Czerwonymi" dwa decydujące spotkania z Izraelem i Kosowem, które trzeba wygrać, żeby awansować do ME. - Myślę, że się uda awansować, choć będzie to trudne zadanie - dodał Daszek.