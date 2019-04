Arkadiusz Moryto: To jest nasz cel. Wideo

- Z jednej strony wynik jest zły, bo przegraliśmy, ale styl, szczególnie w drugim spotkaniu, myślę że na plus - powiedział skrzydłowy reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Arkadiusz Moryto o dwóch porażkach z Niemcami w eliminacjach mistrzostw Europy.

Przed "Biało-Czerwonymi" dwa decydujące spotkania z Izraelem i Kosowem, które trzeba wygrać, żeby awansować do ME. - Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy nie odnieśli dwóch zwycięstw - dodał Moryto.