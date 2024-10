NAJLEPSZA SIÓDEMKA 5. SERII ORLEN SUPERLIGI:

PGE Wybrzeże wyspecjalizowało się w odnoszeniu zwycięstw po rzutach karnych. 27-latek zaliczył bardzo dobry mecz przeciwko Gwardii Opole. W trakcie spotkania odbił 14 rzutów, co przełożyło się na 36 procent skuteczności. Do tego wybronił dwie "siódemki" w walce o dwa punkty.

Po poprzednim sezonie Industria Kielce nie przedłużyła z nim kontraktu. 21-latek nie znalazł jednak nowego klubu. Mógł za to trenować z drużyną Tałanta Dujszebajewa. W poprzednim tygodniu klub wyciągnął do niego rękę i zaoferował nowy kontrakt, aby młody skrzydłowy mógł grać i pokazywać swoje umiejętności, aby być może zimą znaleźć nowego pracodawcę. W pierwszym spotkaniu po przerwie spisał się bardzo dobrze. W Lubinie zdobył sześć bramek, nie popełniając żadnego błędu przy rzutach.

Zespół z Dolnego Śląska nie dał najmniejszych szans Piotrkowianinowi Piotrków Trybunalski. Podopieczni Witalija Nata popełnili mało błędów w ataku, do tego grali szybko. 27-latek zdobył pięć bramek przy stuprocentowej skuteczności. Do tego dołożył aż siedem asyst.

Wrzesień zdecydowanie należał do niego. Po raz kolejny uzbierał dwucyfrową liczbę bramek. W wygranym starciu z Zepterem KPR-em Legionowo zaliczył 11 trafień. Zanotował jednak pięć pomyłek. W pięciu meczach zdobył 46 bramek i przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych. W sobotnim meczu dołożył jeszcze osiem asyst.

Do stolicy Świętokrzyskiego trafił przede wszystkim, aby pomagać w Orlen Superlidze, chociaż sporo minut dostaje też w Lidze Mistrzów. W Lubinie 31-latek zanotował swój najlepszy występ od powrotu do Polski. Rzucił 10 bramek. Ze względu na mocno ograniczoną kadrę kieleckiego klubu, grał niemal cały czas. Jeśli nie był kołowym, to zbiegał na nie ze skrzydła lub prawego rozegrania.