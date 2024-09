Dwa przegrane spotkania przez Orlen Wisłę Płock na starcie kolejnego sezonu Ligi Mistrzów wprowadziły pewnie w ekipie "Nafciarzy" niepokój. To właśnie ze Sportingiem Lizbona i Dinamem Bukareszt mistrzowie Polski mieli walczyć o spokojny awans do fazy pucharowej, a tymczasem zostali z zerem. I mieli przed sobą wielkie PSG z naszym supersnajperem Kamilem Syprzakiem , które z góry ustawiane jest w gronie faworytów całych rozgrywek.

Liga Mistrzów. Świetna gra Orlenu Wisły, koncert Viktora Hallgrimssona. Efekty przyszły

I płocczanie grali tak, jakby chcieli tę historię napisać. Zaczęli źle, od 0:2 po kilkudziesięciu sekundach, ale później mieli dobre lub bardzo dobre ponad 20 minut. Walczyli na całego, zresztą szybko doszło do mocnego starcia między Mirsadem Teziciem i Syprzakiem. Co ważne, płocczanie mieli wreszcie wiele atutów w ataku, bramki rzucali przecież nie tylko Michał Daszek i Miha Zarabec, ale dołączyli Zolta Szita i Tomas Piroch. A to było istotne, mistrz Francji nie mógł skupić się na jednym zawodniku. I szybko "Nafciarze" odskoczyli na trzy bramki, gdy w 11. minucie Daszek z ostrego kąta trafił przy bliższym słupku, obok Jannicka Greena (7:4).