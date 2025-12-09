Siódemka 14. serii ORLEN Superligi

Bramkarz: Mateusz Zembrzycki (PGE Wybrzeże Gdańsk)

Popularny "Ketchup" niedawno przedłużył swój kontrakt w Gdańsku. W piątek dwoił się i troił, aby PGE Wybrzeże wywiozło punkty z Ostrowa Wielkopolskiego. Odbił 15 piłek - w tym dwa rzuty karne - co dało mu 35-procentową skuteczność.

Lewy skrzydłowy: Maksim Krasouski (Handball Stal Mielec)

Białorusin po raz kolejny pokazał swoje spore doświadczenie. Chociaż początek w Mielcu miał dyskretny, to z każdym kolejnym tygodniem wyrasta na czołowego strzelca drużyny. W wygranym starciu z LOTTO Puławami rzucił 10 bramek. Wykorzystał wszystkie cztery rzuty karne, do których podszedł.

Lewy rozgrywający: Robert Kamyszek (Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski)

W doświadczeniu siła. To drugie wyróżnienie z rzędu dla wychowanka Nielby Wągrowiec. W zaciętym meczu z PGE Wybrzeżem Gdańsk razem z Kamilem Adamskim brał ciężar zdobywania bramek na swoje barki. Zaliczył sześć trafień, do tego dołożył taką samą liczbę asyst.

Środkowy rozgrywający: Wojciech Dadej (KGHM Chrobry Głogów)

Przy problemach zdrowotnych Pawła Paterka, razem z Kamilem Mosiołkiem poprowadzili ekipę z Dolnego Śląska do zwycięstwa z Zepterem KPR-em Legionowo. Zaliczył pięć bramek i osiem asyst. Płynnie operował między lewą połówką a środkiem.

Prawy rozgrywający: Jovan Milicević (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

Serb poprowadził drużynę z Pomorza do zwycięstwa w Piotrkowie Trybunalskim. Był aktywny od początku. Zbudowanie większej przewagi, która finalnie została roztrwoniona, to w dużej mierze jego zasługa. Spotkanie zakończył z sześcioma golami i dziesięcioma asystami.

Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

Mistrzowie Polski w pełni wywiązali się z roli faworyta w starciu z Corotop Gwardią Opole, chociaż w pierwszej połowie rywale pokazali się z ambitnej strony. W drugiej "Nafciarze" zacieśnili już szybki obronne. Mogli częściej pobiegać do kontrataków. Były zawodnik Górnika Zabrze był najskuteczniejszy z ośmioma golami na koncie. Pomylił się tylko raz.

Kołowy: Theo Monar (Industria Kielce)

Za młodym Francuzem bardzo udany tydzień. Najpierw znacząco pomógł w zdobyciu ciężkiego terenu jakim jest Nantes. Został uznany za najlepszego obrońcę kolejki w Lidze Mistrzów. W sobotę dobrą dyspozycję udowodnił w pewnie wygranym starciu z Netlandem MKS-em Kalisz. Znów był trudny do ogrania, a z przodu dołożył trzy trafienia. Dwa z nich zaliczył po kontrakt, co patrząc na jego gabaryty, jest nie lada sztuką.

Zawodnik serii: Wojciech Dadej (KGHM Chrobry Głogów)

Jakub Szyszko w barwach reprezentacji Polski JOHN MACDOUGALL AFP

Michał Daszek z Orlen Wisły Płock Piotr Matusewicz East News

Mitja Janc Piotr Matusewicz East News