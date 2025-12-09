Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagły zwrot w meczu Niemiec o półfinał MŚ. Było już 23:15. Polka w centrum wydarzeń

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych wkroczyły w decydującą fazę, a wtorek jest dniem, w którym po raz ostatni spotkania odbywają się na terenie Niemiec. I już pierwszy mecz 1/4 finału miał być świętem dla kibiców w tym kraju, którzy od 2007 roku czekają, aż ich zespół znajdzie się w najlepszej czwórce. Wszystko szło po myśli Niemek, grały znakomicie, prowadziły z Brazylią 23:15. Rywalki nie poddały się, doprowadziły do wyniku 22:25. A chwilę później kamery pokazały w akcji polską delegat IHF na to spotkanie Joannę Brehmer. Jej decyzja uderzyła w ekipę Niemiec.

Intensywna walka o piłkę podczas meczu piłki ręcznej, cztery zawodniczki z dwóch drużyn są mocno zaangażowane w akcję, jedna zawodniczka w czarnym stroju ściskając piłkę próbuje przedrzeć się przez rywalki w żółtych strojach, w tle widoczni są kibice.
Annika Lott i brazylijska defensywa w bitwie o półfinał mistrzostw świataFEDERICO GAMBARINI/DPAAFP

Jak nie teraz, to kiedy? Takie pytania mogli zadawać niemieccy kibice szczypiorniaka, a przecież ten sport cieszy się nad Odrą i Renem ogromnym zainteresowaniem. O ile jednak mężczyźni w ostatnich latach dość często osiągali sukcesy, a tamtejsze kluby są po prostu najlepsze na świecie, to u pań tak to nie wygląda. Niby w każdym turnieju Niemki były zaliczane do szerokiego grona faworytek, ale w decydujących momentach coś zawodziło.

Od mistrzostw Europy w 2008 roku nie były w półfinale żadnej wielkiej imprezy, na mundialu zdarzyło się to po raz ostatni jeszcze rok wcześniej.

    A teraz Niemki stanęły przed wielką szansą, do czego też pośrednio przyczyniła się Brazylia. To ona ograła w pierwszej fazie Szwecję, sensacyjnie. I to też jej kosztem znalazła się w najlepszej ósemce. Choć że "trochę" do najlepszych im brakuje, "Canarinhos" przekonały się dwa dni temu. Może i mecz z Norwegią nie miał większego znaczenia, obie drużyny miały już awans do 1/4 finału, ale klęska 14:33 po prostu nie przystoi.

    Mecz meczowi nierówny, Niemcy to nie Norwegia, a i stawka już zupełnie inna. Dziś w Westfallenhalle miała stoczyć się wielka bitwa o półfinał.

    I ostatecznie aż tak wielkich emocji jednak nie było.

    Niemcy - Brazylia w ćwierćfinale mistrzostw świata. Ponad 10 tysięcy kibiców w hali w Dortmundzie

    Niemki w tym turnieju wygrały sześć spotkań - na sześć. Wszystkie pewnie, bez większych perturbacji. A dziś też zaczęły znakomicie, szybko uciekły Brazylii na kilka bramek, co momentalnie wpłynęło na spokojniejsze poczynania. Świetnie pracowała niemiecka defensywa, Katharina Filter w bramce miała ułatwione zadanie.

    Brazylię stać było tylko na jeden zryw, głównie dzięki Kelly De Abreu Rosie. Ze stanu 4:9 mistrzynie Ameryki Południowej doprowadziły do 7:9. A później znów były tłem dla rywalek. 17:11 dla Niemiec po 30 minutach gry otwierało tej drużynie autostradę do strefy medalowej.

    Intensywna akcja podczas meczu piłki ręcznej, zawodniczka w czarnym stroju próbuje rzucić piłkę, będąc blokowaną przez dwie rywalki z brazylijskiej drużyny w żółto-niebieskich strojach. W tle publiczność oraz sędzia obserwujący grę.
    Viola Leuchter zatrzymywana przez BrazylijkiChristopher NeundorfPAP/EPA

    Gospodynie mundialu kontrolowały sytuację także po przerwie, w 42. minucie Filter wręcz ośmieszyła gwiazdę Brazylii Brunę De Paulę - złapała piłkę po jej rzucie w jedną rękę. A za moment Annika Lott trafiła na 23:15. Mało tego, jeszcze Xenia Smits miała sytuację sam na sam, ale tu zatrzymała ją Renata Lais De Arruda. Wydawało się, że jest po meczu.

    I wtedy nastąpił zaskakujący zwrot. To Brazylijki zaczęły trafiać, także do pustej bramki. W 52. minucie zrobiło się już tylko 25:22, Niemki męczyły się w ofensywie. I wtedy kluczową bramkę zdobyła Nina Engel, gdy hiszpańscy sędziowie pokazywali już grę pasywną. A ona posłała piłkę z dziewięciu metrów, zza rywalki, maksymalnie odchylona do tyłu.

      Jeszcze w 56. minucie doszło do sporego zamieszania - Antje Döll szykowała się do wykonania karnego, jej zespół prowadził 28:23.

      I nagle procedura została przerwana, tuż przed rzutem. Kamery pokazały polską delegat IHF na to spotkanie Joannę Brehmer - była znakomita niegdyś sędzia zgłosiła, że na boisku było zbyt wiele zawodniczek z Niemiec. Karę dostała Smits, ale jej koleżanka i tak trafiła z karnego. To był gwóźdź do trumny dla Brazylijek.

      Kobieta w eleganckim granatowym żakiecie i białej bluzce stoi na pierwszym planie w rozmytym pomieszczeniu z szarym tłem, delikatnie uśmiechnięta i patrzy w bok.
      Joanna BrehmerMICHAŁ STAŃCZYK / CYFRASPORTNewspix.pl

      Niemki po 18 latach są więc w półfinale - w piątek zagrają z lepszym z pary Dania - Francja.

      We wtorek jeszcze jeden ćwierćfinał - o godz. 20.30 Norwegia zagra z Czarnogórą.

      Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)

      Mistrzostwa Świata (K)
      Ćwierćfinały
      09.12.2025
      17:15
      Zakończony
      Emily Vogel
      1' , 3' , 32' , 50' , 55'
      Viola Leuchter
      2' , 11' , 12' , 13'
      Lisa Antl
      4' , 31' , 38'
      Alina Grijseels
      8'
      Aimee von Pereira
      9'
      Antje Doll
      17' , 19' , 23' , 27' , 48' , 56'
      Jenny Behrend
      24' , 35' , 55'
      Nina Engel
      27' , 30' , 53' , 58'
      Annika Lott
      29' , 40' , 43'
      Bruna De Paula
      2' , 5' , 5' , 19' , 38' , 48'
      Gabriela Bitolo
      12' , 37' , 44'
      Kelly Rosa
      13' , 17' , 29'
      Larissa Araujo
      15' , 35'
      A. do Nascimento
      26'
      Milena Menezes
      27'
      Giulia Guarieiro
      33' , 56'
      Jessica Quintino
      44' , 50' , 51'
      Marcela Arounian
      46'
      Jhennifer Lopes
      52'
      Wszystko o meczu

      Xenia Smits
      Xenia SmitsChristopher NeundorfPAP/EPA
