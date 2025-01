Dramat Polaków na mundialu. Bielecki nie wytrzymał. I zszokował dziennikarza

Kibice zastanawiają się obecnie, co dokładnie poszło nie tak. Robią to także eksperci oraz byli zawodnicy. Właśnie w tym celu redakcja "WP SportoweFakty" porozmawiała z Karolem Bieleckim. 43-latek nie miał zamiaru gryźć się w język. " Zawodnicy kadry grają głównie w polskiej lidze, która nie jest za mocna . I to się później przekłada na wyniki reprezentacji. Powtarzałem już wcześniej: musimy skupić się na pracy z młodzieżą. Od tego trzeba zacząć budowę" - stwierdził na samym początku.

Karol Bielecki załamany obecną sytuacją w Polsce. Apeluje o pilne zmiany

Sandomierzanin ewidentnie nie potrafi pogodzić się on z takim stanem rzeczy. "Ręce mi opadają na to wszystko. Mam dzieci w wieku 8 i 6 lat, wiem jak to wygląda. Gdybym pozostawił je same sobie, mówię o rozwoju, jaki gwarantuje nam Polska, to by się nie rozwinęły. Nie byłyby zaopiekowane pod kątem sportowym w ogóle. Za parę lat nie miałyby podstaw, by zdziałać cokolwiek w sporcie. Kiedyś moje pokolenie biegało po podwórku, cały czas byliśmy w ruchu. A teraz dzieci wolą kanapę, telewizor" - oznajmił załamany.