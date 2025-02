Gol na sekundę przed końcem rozstrzygnął starcie mistrza Polski. Zaskakujący bohater

Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby płocczanie najpierw sensacyjnie nie wygrali w Paryżu, a później dość niespodziewanie nie ograli Fuchse Berlin. Wyjazd do Bukaresztu byłby dla nich już właściwie wycieczką, wobec niespodziewanych też wyników Eurofarmu Pelister. A tak w stolicy Rumunii mistrzowie Polski nie tylko mogli znacznie przybliżyć sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale może nawet go sobie zapewnić, gdyby w czwartek Eurofarm poległ w Berlinie. Mało tego, zespół Xaviera Sabate włączył się nawet do walki o piątą pozycję w grupie - warunkiem było pokonanie mistrza Rumunii, najlepiej trzema bramkami.

