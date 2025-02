Nagły zwrot akcji ws. Jannika Sinnera. Wieści już dotarły do Włocha

Jannik Sinner w poprzednim sezonie w końcu udowodnił, że drzemie w nim niewiarygodny potencjał. Włoch rozpoczął rywalizację od zwycięstwa w prestiżowym turnieju rangi Wielkiego Szlema, a więc Australian Open. Później przytrafiło mu się trochę kłopotów zdrowotnych, ale co może nawet ważniejsze, w marcu podczas Indian Wells w jego próbce wykryto niedozwolone środki. Ich ilość była tak mała, a tłumaczenie Włocha na tyle wiarygodne, że kara była znikoma.

Na jej upublicznienie musieliśmy poczekać jednak aż do sierpnia. Włoch przed US Open poinformował o swoich problemach dopingowych. Amerykański turniej wygrał, ale sprawa dopingu się nie zakończyła, bo już w 2025 roku Międzynarodowa Agencja Antydopingowa uznała, że odwoła się od decyzji Światowej Agencji ds. Integralności Tenisa i złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu. Rozprawa zaplanowana była na środek kwietnia.