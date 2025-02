Ostatnie tygodnie pokazały, że pozycja Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie jest obecnie niepodważalna. Polak wystąpił w dziewięciu kolejnych spotkaniach, a Hansi Flick jest bardzo zadowolony z jego postawy. "Tek", jak piszą o nim i nazywają go Hiszpanie, błyskawicznie zaskarbił sobie również sympatię kibiców "Dumy Katalonii" za sprawą otwartości i nietuzinkowego poczucia humoru.

Pewna pozycja Szczęsnego w Barcelonie. Inaki Pena gotowy na odejście

Wzrost znaczenia Polaka doprowadził jednak do rozłamu w szatni Barcelony. Część piłkarzy uważała, że Hansi Flick niesprawiedliwie potraktował Inakiego Penę , który z dnia na dzień został odstawiony od podstawowego składu. Negatywne odczucia względem postawy szkoleniowca wzbudził fakt, że Hiszpan o decyzji dowiedział się za pośrednictwem mediów . Dopiero później trener odbył z nim rozmowę w cztery oczy.

Późniejsze wydarzenia potoczyły się już lawinowo. "Azulgrana" zdecydowana była na przedłużenie umowy z Peną, jednak ten nie wiąże już swojej przyszłości z klubem z Katalonii. Kiedy Marc-Andre ter Stegen wróci do pełni zdrowia, w hierarchii bramkarzy spadnie na trzecią pozycję, a to z kolei już kompletnie pozbawiłoby go szans na grę.