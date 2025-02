Iga Świątek znów w centrum uwagi. Polka wyróżniona, nie mogło jej zabraknąć

Iga Świątek na tenisowej scenie

Nowe hasło "Rally the World" ma podwójne znaczenie ukrywające się w pierwszym słowie. Hasło mówi o "zjednoczeniu świata", a "rally" jednocześnie oznacza również wymiany podczas gry w tenisa. Metafory poszły jednak o krok dalej - kort stał się sceną dla zawodniczek do spełniania swoich celów i pragnień.

Iga Świątek chce przekraczać granice swoich możliwości

Hasłem Igi Świątek jest "przekraczanie granic swoich możliwości". W krótkim wideo opowiedziała o tym, co widzi w tenisie, co jest dla niej ważne i nad czym szczególnie pracuje. Bardzo ważnym słowem w tym wypadku okazała się regularność.

"To całkiem interesujące grać w tenisa, bo wszystko może się zdarzyć i nie jest przewidywalnie. Moim głównym celem jest być bardziej regularną. Musisz robić wszystko krok po kroku, by grać jak najlepiej. Każdy potrafi grać świetne bekhendy i forhendy, ale wygranym będzie ten, kto jest najsilniejszy mentalnie. Zawsze byłam otwarta na współpracę z psychologiem, bo twierdziłam, że to część, w której mogę się jeszcze poprawić. Jestem z siebie dumna, że powoli udaje mi się być coraz regularniejszą. Jestem w TOP 10, czego zawsze chciałam, więc teraz staram się utrzymać to tempo" - mówiła Świątek.