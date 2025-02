Fatalna wiadomość dla Zmarzlika. Prezydent dostanie ultimatum, na szali licencja dla Motoru Lublin

Orlen Oil Motor Lublin w 2018 wywalczył awans do PGE Ekstraligi ze stadionem, który przypomina skansen. Krzysztof Cugowski , wokalista rockowy i fan Motoru, mówi wprost, że to "rupieć" . Władze Ekstraligi Żużlowej zgodziły się jednak na start Motoru w 2019, bo prezydent Lublina Krzysztof Żuk obiecał budowę nowego stadionu.

Ekstraliga Żużlowa myśli podobnie, jak Krzysztof Cugowski

Pisaliśmy, że zdaniem Cugowskiego to, co dzieje się wokół budowy żużlowego stadionu w Lublinie, to "gra na przeczekanie".Identyczne zdanie mają władze Ekstraligi, które doskonale wiedzą, co się dzieje i myślą podobnie, jak Cugowski. Ich zdaniem prezydent Żuk znalazł sobie wygodne wytłumaczenie, żeby niczego nie robić.