Zawrzało po gali wszech czasów. W tle nazwisko Usyka. "To wszystko bardzo dziwne"

Olbrzym z Afryki niestety zawitał do Arabii zupełnie nieprzygotowany i nie postawił się 33-latkowi z Auckland . Pojedynek zakończył się już w drugiej rundzie. Zwycięzca otrzymał tymczasowy pas mistrza globu federacji WBO . Joseph Parker był szczęśliwy, lecz z drugiej strony miał świadomość, że wygrana nad Danielem Dubois dałaby mu więcej pozytywnego szumu oraz prawowite trofeum IBF w wadze ciężkiej. Co gorsza, na razie nie zapowiada się na nowozelandzko-brytyjską batalię. Powód? Wyspiarz ma niebawem skonfrontować się z Ołeksandrem Usykiem. Ten właśnie temat Joseph Parker poruszył, goszcząc w magazynie Ariela Helwaniego.

Joseph Parker wierzy w starcie z Ołeksandrem Usykiem. Jest gotowy na wielką bitwę

"To, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, było bardzo dziwne. Dubois był na treningu medialnym, wszystko szło zgodnie z planem, aż nagle zachorował i zniknął. Nie pojawiło się żadne poważne oświadczenie z jego zespołu, nie widziałem żadnych dowodów od lekarza, po prostu nic. To wszystko bardzo dziwne, bo spięło się to z deklaracją Usyka, że chciałby z nim zawalczyć" - przyznał, cytowany przez "bokser.org".