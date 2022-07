Probierz handlarz? komentarz do powołania Probierza na selekcjonera U-21. WIDEO WIDEO |

Roman Kołtoń komentuje wybór Michała Probierza na trenera reprezentacji Polski U-21. Probierz ostatnio wyróżniał się ściąganiem zagranicznych piłkarzy. Podśmiewywał się z dziennikarzy, którzy go za to krytykowali. Był - powiedzmy to sobie szczerze - symbolem handlowania obcokrajowcami, a nie stawiania na młodych, zdolnych Polaków.

