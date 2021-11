Diego Maradona. Fani oddali hołd za pomocą murali, graffiti i street artu. WIDEO WIDEO |

Fani zmarłej ikony piłki nożnej, Diego Maradony, upamiętali go w pierwszą rocznicę jego śmierci za pomocą murali, graffiti i street artu w rodzinnym argentyńskim mieście Villa Fiorito.



Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada ubiegłego roku w wieku 60 lat. Przyczyną zgonu był poważny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca i w konsekwencji zatrzymanie jego akcji. Przeprowadzona sekcja zwłok ujawniła, że cierpiał on m.in. na marskość wątroby, zaburzenia w funkcjonowaniu płuc i ostrą martwicę cewek nerkowych.



Na dwa tygodnie przed śmiercią Maradona opuścił szpital w Olivos, gdzie trafił z objawami anemii, odwodnienia i depresji. Przeszedł także operację mózgu po wykryciu krwiaka podtwardówkowego. Operujący go neurochirurg Leopoldo Luque twierdził, że prawdopodobnie przyczyną jego powstania był jakiś wypadek, ale pacjent powiedział, że nic nie pamięta. Ostatnie dni życia legendarny piłkarz spędził w domu.