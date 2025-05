Co za mecz w Mediolanie. Barcelona już witała się z finałem i stało się to [WIDEO]

Działo się w rewanżowym meczu Interu z Barceloną w półfinale Ligi Mistrzów. Po pierwszej połowie drużyna Simone Inzaghiego prowadziła 2:0, jednak na początku drugiej części gry goście szybko doprowadzili do remisu. Wszystko dzięki spektakularnym trafieniom Erica Garcii i Daniego Olmo. Pod koniec spotkania gola na 3:2 strzelił Raphinha, jednak to nie wystarczyło. Do wyrównania tym razem doprowadził Francesco Acerbi. Finalnie Inter wygrał 4:3 i awansował do finału po trafieniu Davide Frattesiego w dogrywce.