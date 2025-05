Barcelona już była "martwa", szalony mecz. Szczęsny mógł tylko obserwować

Pierwszy mecz między FC Barcelona i Interem Mediolan w ramach półfinału Ligi Mistrzów zakończył się wynikiem 3:3, z którego to z pewnością bardziej zadowoleni mogli być ówcześni goście, bo rewanż zaplanowany na wtorek 6 maja odbywał się na stadionie we Włoszech. Na to spotkanie do kadry wrócił Robert Lewandowski. Drugi mecz dostarczył jeszcze więcej emocji niż ten pierwszy, choć w regulaminowym czasie gry znów było 3:3. W dogrywce decydujący cios zadał Barcelonie Davide Frattesi, który zapewnił Interowi awans do finału Ligi Mistrzów w Monachium.