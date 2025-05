Specjalne powitanie dla Szczęsnego. Tak kibice na San Siro przyjęli Polaka [WIDEO]

6 maja na legendarnym stadionie San Siro odbyło się rewanżowe spotkanie między Interem Mediolan a FC Barceloną. W pierwszym starciu tych ekip mogliśmy być świadkami niebywałego widowiska, które jednak nie przechyliło szali zwycięstwa na żadną ze stron . Mimo to piłkarze obydwu drużyn zaprezentowali nam wówczas futbol na najwyższym światowym poziomie.

Barcelona - Inter. Szczęsny wygwizdany przez kibiców "Nerazzurrich"

Stawką tego dwumeczu jest wejście do wielkiego finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, dlatego też nie ma co się dziwić, że emocji wokół włosko-hiszpańskiego pojedynku nie brakuje. Takowe mogliśmy obserwować już przed pierwszym gwizdkiem Szymona Marciniaka, a to za sprawą kibiców "Nerazzurrich", przebywających na trybunach. Postanowili oni bowiem w dość wymowny sposób "przywitać" jednego z graczy Barcelony.