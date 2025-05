Poważne problemy polskiego klubu. Dwa miesiące i koniec, kolejny prezes ma dosyć

Pod koniec zeszłego roku głośno zrobiło się o dymisji Pawła Zagumnego z funkcji prezesa. Kilka tygodni później tę rolę przejął od niego Wojciech Żaliński. Były zawodnik długo zastanawiał się na decyzją. W końcu jednak, z powodu wielkiej miłości do miasta, postanowił zaryzykować. To właśnie w Czarnych przeżył on jedne z najpiękniejszych chwil w karierze. 37-latek nowy rozdział w życiu rozpoczął okazale. Na początku kwietnia do nazwy drużyny dołączył sponsor tytularny. Wydawało się wtedy, że wszystko zmierza ku dobremu.

Reklama