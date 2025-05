Dramat polskiego sportowca. Straszna diagnoza, potwierdziło się najgorsze

Fatalne wieści ze szpitala, Tomasz Gapiński połamany

Plan legł w gruzach

Powrót do macierzy miał pomóc mu w odbudowaniu swojej dyspozycji. Byli mistrzowie Polski określani są jako jedni z faworytów do awansu. Gapiński miał wprowadzić Polonię do Metalkas 2. Ekstraligi i bardzo prawdopodobne, że to od niego rozpoczęłaby się budowa składu. Teraz cały plan wziął w łeb.