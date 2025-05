Iga Świątek ogłasza ws. wyborów prezydenckich. "To dla mnie oczywiste"

Iga Świątek to jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek młodego pokolenia. Polka na swoim koncie ma pięć wielkoszlemowych tytułów oraz brązowy medal wywalczony podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ponadto przez 125 tygodni nosiła miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa. 21 października ubiegłego roku na szczyt wdarła się Aryna Sabalenka, która do tej pory pozostaje numerem"jeden". I na ten moment niewiele wskazuje na to, aby Białorusinka miała wkrótce ustąpić komuś miejsca w tym zestawieniu. O drugie miejsce drży jednak Świątek, do której niebezpiecznie zbliża się Amerykanka Coco Gauff.

