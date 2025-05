Nieprawdopodobne widowisko czekało tych, którzy zdecydowali się poświęcić swój wtorkowy wieczór na śledzenie poczynań ekip, mierzących się w półfinale Ligi Mistrzów. Choć wielu zapewne przypuszczało, że po pierwszym starciu tych drużyn nie da się rozegrać spotkania na wyższym poziomie futbolu , to piłkarze Barcelony i Interu ponownie zafundowali nam mecz, godny miana "spotkania sezonu".

Tego typu starcia wyzwalają w ludziach różne, często niezbyt pożądane zachowania. Jeszcze przed meczem mogliśmy być świadkami "uprzejmości" fanów "Nerazzurrich" skierowanych w stronę Wojciecha Szczęsnego . Jak się jednak okazuje również druga, katalońska strona tej rywalizacji być może będzie miała swoje powody do wstydu.

Inigo Martinez z niejednoznacznym gestem w stronę piłkarza Interu

Zdaje się, że niektórzy zawodnicy mają przeświadczenie, że ich poczynania odbywające się poza głównym nurtem meczowych akcji są niewidoczne. Mało co jest jednak w stanie umknąć oku kamer, które w dzisiejszych czasach monitorują niemalże każdy milimetr murawy.

Jedna z takich kamer wychwyciła dość niejednoznaczne zachowanie defensora "Dumy Katalonii" Inigo Martineza . W momencie, w którym Francesco Acerbi celebrował bramkę zdobytą przez Hakana Calhanoglu , Hiszpan zdaje się... wykonywać gest świadczący o splunięciu w kierunku swojego oponenta . Jakość nagrania nie pozwala jednak na potwierdzenie tego faktu, choć pozwala snuć pewne domysły odnośnie do intencji, jakie w tej sytuacji przyświecały piłkarzowi Barcelony. Niewykluczone, że w nadmiarze emocji mógł on dopuścić się tak znieważającego gestu, wymierzonego w stronę zawodnika drużyny przeciwnej.

Ostatecznie to Inter Mediolan mógł cieszyć się z awansu do finałowego spotkania Ligi Mistrzów, a to wszystko dzięki między innymi wspomnianemu Acerbiemu, który w 93. minucie meczu dał swoim kolegą z drużyny możliwość rozegrania zwycięskiej dogrywki.