Po długim weekendzie majowym nadszedł czas na matury. W szkolnych ławkach nad arkuszami egzaminacyjnymi co roku zasiadają miliony młodych Polaków, w tym m.in. ci pragnący w przyszłości zaistnieć w sporcie. Co ciekawe, niektórzy reprezentanci nigdy nie przekonali się na własnej skórze, jak stresujące może być podejście do egzaminu dojrzałości. Ten etap ominął m.in. Robert Kubica. Jego wykształcenie zaskoczy niejednego kibica.