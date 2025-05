Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. Kiedy w 2023 roku celebrytka ogłosiła nawiązanie współpracy z Clout MMA, mało kto wierzył w to, że rzeczywiście zadebiutuje ona w oktagonie. Jeszcze tego samego roku żona polityka Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera weszła do klatki i wygrała z Moniką Laskowską. Ukochany Marianny nie był jednak zadowolony z jej decyzji. W mediach pojawiło się bowiem mnóstwo komentarzy sugerujących, że kariera żony przeszkodzi politykowi w zdobyciu pozycji prezydenta Bydgoszczy. Wkrótce potem - jeszcze w trakcie kampanii - w rozmowie z portalem "metropoliabydgoska.pl" Łukasz Schreiber ogłosił, że on i jego wybranka są w separacji i planują się rozwieść. Wiadomość ta była szokiem dla 32-latki, która długo publicznie wylewała łzy i miała za złe ukochanemu, że o ich prywatnych problemach opowiedział mediom.

