Zapadła kluczowa decyzja przed El Clasico. Lewandowski i Szczęsny właśnie się dowiedzieli

Wspomniane starcie między FC Barcelona i Realem Madryt może zadecydować o losach mistrzostwach, choć nie formalnie, to z pewnością mentalnie. Jeśli bowiem wygra "Duma Katalonii" to zwiększy swoją przewagę nad odwiecznym rywalem do aż siedmiu oczek na trzy kolejki przed końcem. Wówczas musiałby się wydarzyć wręcz cud, aby "Królewscy" sięgnęli po tytuł.