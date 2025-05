Hiszpański sędzia komentuje decyzję Marciniaka. Nie pozostawił wątpliwości. "Nie rozumiem"

Fani "Nerazzurrich", którzy 6 maja zebrali się na stadionie im. Giuseppe Meazzy z pewnością mieli sporo powodów do zadowolenia. Pierwsza połowa przebiegała bowiem pod pełne dyktando ekipy gospodarzy, którzy zdominowali swoich rywali ze stolicy Katalonii . Na pierwszego gola musieliśmy jednak poczekać aż do 21. minuty, kiedy to kontratak Interu wykorzystał Lautaro Martinez . Argentyńczyk został obsłużony podaniem otwierającym drogę do niemalże pustej bramki. W tej sytuacji Wojciech Szczęsny nie miał najmniejszych szans.

Hiszpański ekspert przyznał rację Marciniakowi

"To bardzo trudny rzut karny do wychwycenia go z perspektywy boiska. Biorąc pod uwagę kierunek, w którym leci piłka, wydaje się, że to Cubarsi wybija piłkę, ale na ostatnim ujęciu widać wyraźnie, że Lautaro wkłada stopę między piłkę a stopę Cubarsiego i zamiast wybić piłkę, Cubarsi powala Lautaro. To jest rzut karny i nie rozumiem, dlaczego Cubarsi nie dostał żółtej kartki" - tłumaczy emerytowany arbiter. Ostatecznie karnego na bramkę zamienił Hanak Calhanoglu, wyprowadzając swój zespół na dwubramkowe prowadzenie.