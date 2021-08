Reprezentacja Polski. Paulo Sousa: Chcemy zbudować tożsamość i mentalność. Wideo WIDEO |

- Nie chodzi o to, aby odciąć grubą kreską to co się stało na Euro. Jeżeli chcemy zbudować coś trwałego to musimy bazować nie tylko na naszych zwycięstwach i słusznych decyzjach, ale też na naszych porażkach. Na tym możemy zbudować coś nowego. Od początku pracy z reprezentacją chodziło mi o to żeby zbudować tożsamość i odpowiednią mentalność - powiedział na konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Paulo Sousa. We wrześniu Polska rozegra trzy mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata, z Albanią, San Marino i Anglią.