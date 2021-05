Lewandowski w "Gościu Wydarzeń": Rekordy są po to, żeby je próbować pobijać WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W meczu przedostatniej kolejki Bundesligi Robert Lewandowski wyrównał blisko pięćdziesięcioletni rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w trakcie jednych rozgrywek.

- Mam oczywiście wielki respekt do dokonań Gerda Muellera, tego co zrobił nie tylko dla niemieckiej piłki, ale i dla całego europejskiego i światowego futbolu. Jest to wielkie nazwisko. Stać na równi z taką osobą, to jest coś niezwykłego, ale (...) rekordy są po to, żeby je próbować pobijać - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.



Fragment programu "Gość Wydarzeń", emitowanego na antenie Polsat News.