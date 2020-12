Radosław Majdan dla Interii: W domu to ja mam władzę nad pilotem od telewizora. Wideo WIDEO |

Jeżeli jest jakiś ważny mecz, to zawsze staram się go oglądać, zdarza się, że kilka z rzędu. Zazwyczaj to ja mam w domu władzę nad pilotem (śmiech). Nie chcę jednak zamęczać żony i rodziny oglądaniem tylko wydarzeń sportowych. Chętnie oglądam także film - zdradza w rozmowie z Interią Radosław Majdan, były reprezentant Polski.