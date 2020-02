Pudło roku? Chris Porter zapamięta ten mecz do końca życia. Wideo WIDEO |

Podczas meczu League Two pomiędzy Plymouth Argyle a Creve Alexandra (2-1) doszło do nieprawdopodobnej sytuacji. Piłkarz drużyny gości Chris Porter nie potrafił skierować piłki do pustej bramki z kilku metrów. Pudło sezonu?