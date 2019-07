Copa America. Arturo Vidal: Reprezentacja narodowa jest teraz najważniejsza. Wideo

W drugim półfinale Copa America reprezentacja Chile zmierzy się z Peru. Czy obrońcy tytułu po raz kolejny dostaną się do finału? Arturo Vidal na konferencji prasowej powiedział, jak zapatruje się na to spotkanie. Odpowiedział też krótko na pytanie o transfer Neymara do Barcelony.