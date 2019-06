Maurizio Sarri zamierza pobić nowe rekordy z CR7. Wideo

W czwartek Maurizio Sarri został zaprezentowany jako nowy trener Juventusu Turyn. Szkoleniowiec podpisał ze "Starą Damą" trzyletni kontrakt.

"W ostatnich latach trenowałem wielu znakomitych zawodników, choćby w Chelsea. Juventus to jednak poziom wyżej. Mówimy o czołowym piłkarzu świata Cristiano Ronaldo. Jest to zawodnik, który ma na koncie prawie wszystkie rekordy. Chciałbym pomóc mu pobić kolejne. Chciałbym być częścią jego wielu osiągnięć" - powiedział Sarri.

60-letni trener zastąpił na stanowisku Massimiliano Allegriego, który z Juventusem pięć razy zdobył mistrzostwo Włoch, ale nie udało mu się triumfować w Lidze Mistrzów, mimo że dwa razy "Stara Dama" dotarła do finału. Według mediów, Sarri ma podobną ogromną premię w kontrakcie, jeśli wygra Champions League.