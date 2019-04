Mateusz Wieteska (Legia) przed meczem z Cracovią. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zlali nas tutaj i myślę, że to jest dodatkowa motywacja. Teraz to my musimy udowodnić, że to jest nasz dom i nie tak łatwo wygrać z nami na tym stadionie - powiedział obrońca Legii Warszawa Mateusz Wieteska przed sobotnim meczem z Cracovią w grupie mistrzowskiej Ekstraklasy.